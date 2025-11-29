Minister: Moskau setzt „Töten und Zerstören“ fort

Gespräche über mögliche Friedenslösungen

Aktuell laufen intensive Gespräche zwischen der Ukraine, ihren europäischen Verbündeten und den USA über eine Grundlage für eine mögliche Friedenslösung. Wie ein dauerhaft tragfähiger Kompromiss mit Russland aussehen könnte, ist nach wie vor unklar. In Kiew wird am Wochenende die Ankunft einer US-Delegation unter Leitung des Staatssekretärs Daniel Driscoll erwartet, um die Gespräche zu vertiefen.