Schwarzer Freitag | EU und Vollgas

Schwarzer Freitag. Der österreichische Handel jubelt über Rekord-Umsätze rund um den gestrigen „Black Friday“ – und hat Sorge um das heute offiziell mit dem ersten Einkaufssamstag startende Weihnachtgeschäft. Zu den Rabattschlachttagen in der ablaufenden Mega-Einkaufswoche wurden 460 Millionen Euro in die Kassen des heimischen Handels gespült, um zehn Millionen mehr als im Vorjahr. Zwei Drittel der Österreicher, die rund um diesen schwarzen Freitag eingekauft haben, griffen dabei auch gleich zu Weihnachtsgeschenken. Auch für das erste Advent-Wochenende rechnet der Handelsverband mit „rappelvollen“ Geschäften. Wünschen wir dem heimischen Handel, dass sie dort auch kaufen – und nicht im Internet bei chinesischen Billigtandlern. Denn was von dort kommt schadet nicht nur den heimischen Betrieben und ihren Mitarbeitern, sondern ist oft im wahrsten Sinne des Wortes schädlich.