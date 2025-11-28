Vorteilswelt
Souveränes 29:20

Österreich startet mit Sieg gegen Ägypten in WM!

Sport-Mix
28.11.2025 19:21
Gelungener Start in die Handball-Weltmeisterschaft für Ines Ivančok-Šoltić und Co.
Gelungener Start in die Handball-Weltmeisterschaft für Ines Ivančok-Šoltić und Co.(Bild: Christof Birbaumer)

Österreichs Handball-Frauen-Nationalteam ist erfolgreich in die Weltmeisterschaft in Deutschland und den Niederlanden gestartet!

Die ÖHB-Auswahl feierte in Rotterdam gegen Endrunden-Neuling Ägypten einen ungefährdeten 29:20-Sieg und darf damit bereits mit dem Aufstieg in die Hauptrunde planen. Weitere Gegner in Vorrunden-Gruppe E sind Argentinien am Sonntag (18 Uhr) und die Niederlande am Dienstag (20.30 Uhr).

ÖHB-Auswahl lag in Anfangsphase sogar 4:7 zurück
Die ersatzgeschwächten Österreicherinnen – Katarina Pandza, Johanna Reichert und zuletzt auch Lorena Baljak mussten verletzungsbedingt absagen – begannen nervös, agierten zunächst in der Deckung nicht immer stabil und lagen in der Anfangsphase sogar 4:7 zurück. Es folgte eine Steigerung und ein Zwei-Tore-Vorsprung zur Pause.

Nach dem Seitenwechsel zog die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman schnell auf 20:14 davon, ehe sich neuerlich leichte Unachtsamkeiten einschlichen und die Ägypterinnen bei 22:19 wieder auf drei Tore herankamen. Dann aber trat der Klassenunterschied klar zutage, die Österreicherinnen erzielten gegen den gemäß Papierform deutlich schwächsten Gruppengegner sechs Treffer in Folge und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.

