Österreich startet mit Sieg gegen Ägypten in WM!

Nach dem Seitenwechsel zog die Truppe von Teamchefin Monique Tijsterman schnell auf 20:14 davon, ehe sich neuerlich leichte Unachtsamkeiten einschlichen und die Ägypterinnen bei 22:19 wieder auf drei Tore herankamen. Dann aber trat der Klassenunterschied klar zutage, die Österreicherinnen erzielten gegen den gemäß Papierform deutlich schwächsten Gruppengegner sechs Treffer in Folge und ließen sich den Sieg nicht mehr nehmen.