Secret mega-deal
The Grand Hotel am Ring has a new owner
One of Vienna's most famous luxury hotels has quietly and secretly changed hands for a lot of money. The "Krone" has the first details of the cloak-and-dagger operation and the new owners.
Nobody gets claustrophobic in the Grand Hotel's presidential suite: 220 square meters in size, dining room for eight guests, fireplace, fully equipped kitchen and a balcony where well-heeled guests can enjoy the breathtaking view of Vienna's Ringstrasse. It is also this exclusive location in the immediate vicinity of the State Opera that makes the Grand Hotel one of the most exquisite 5-star luxury hotels in Austria - famous the world over.
