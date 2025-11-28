The Grand Hotel am Ring has a new owner

Nobody gets claustrophobic in the Grand Hotel's presidential suite: 220 square meters in size, dining room for eight guests, fireplace, fully equipped kitchen and a balcony where well-heeled guests can enjoy the breathtaking view of Vienna's Ringstrasse. It is also this exclusive location in the immediate vicinity of the State Opera that makes the Grand Hotel one of the most exquisite 5-star luxury hotels in Austria - famous the world over.