Ein ehrgeiziger Akademiker mit falschem Titel

Angeklagter klagte sogar nach Kündigung

„Er hatte einen Online-Kurs für den Master of Business gemacht. Der Ehrgeiz war auch der Grund, dass er sich geärgert hat, dazu kein Abschlussdiplom erhalten zu haben.“ Kurzerhand bastelte ihm ein Bekannter die falsche Abschlussurkunde. Und den falschen Titel hat er auch in seinem Lebenslauf bei der Bewerbung für einen Geschäftsführer-Job bei einem Salzburger Unternehmen angegeben, den er auch bekommen hat. „Er hat ein Wirtschaftsstudium abgeschlossen und Berufserfahrung“, ergänzte Loimer. Die Sache flog jedenfalls auf, die betroffene Firma warf den Salzburger raus. Daraufhin klagte der Angeklagte sogar arbeitsrechtlich eine Kündigungsentschädigung ein, war im Prozess zu hören. Man einigte sich außergerichtlich, berichtet der Firmengründer und merkte höflich seinen Unmut über das Ganze an. Und was sagt der wohl etwas zu ehrgeizige Akademiker selbst zur Urkundenfälschung und dem Betrug? „Ich übernehme die Verantwortung. Diese Blödsinnigkeit tut mir leid.“