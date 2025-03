Gipfelerklärung erwähnt Sonderrolle Österreichs

In der EU-Gipfelerklärung hat der Europäische Rat am Donnerstag in Brüssel dazu aufgerufen, „die Arbeit in allen Bereichen zu beschleunigen, um die Verteidigungsbereitschaft Europas in den nächsten fünf Jahren entscheidend zu erhöhen“. Auch neutrale Staaten wie Österreich werden explizit erwähnt.