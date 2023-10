„Der beißt um sich, ist in einem Blutrausch “

Rasse gilt anderswo als potenziell gefährlich

In anderen Bundesländern, etwa in Wien, zählt die Rasse wegen ihres Gefährdungspotenzials jedoch zu den sogenannten Listenhunden, für die man einen Hundeführerschein braucht. Unbestritten ist: American Staffordshire Terrier besitzen eine große Beißkraft. Doch wie konnte der Vierbeiner in Naarn mit seiner Kraft in einen solchen fatalen Blutrausch geraten?