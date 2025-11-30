Forscher schaffen großen Durchbruch bei Blutkrebs

Die Antwort lautet: Ja! Die Wiener Forscher bauten im Labor spezielle Moleküle, sogenannte bioPROTACs. Diese wirken wie ein schlauer Vermittler und bringen SPOP direkt an das krebsauslösende Protein heran. Sobald SPOP in Reichweite ist, macht es kurzen Prozess: Das gefährliche Molekül wird vollständig abgebaut. Und das Ergebnis ist erstaunlich. Innerhalb von nur 24 Stunden verschwinden die Krebsproteine aus den Zellen und die Leukämiezellen sterben nach und nach ab.