Schnarchen ließ stalkenden Ex-Mann auffliegen

Es ist ein Fall, der einem einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Gleich mehrere (!) Nächte lang hat sich ein 35-jähriger Mann im französischen Elsass unbemerkt unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckt – mit dem Ziel, sie auszuspionieren. Schlussendlich sollte sich der Stalker aber selbst überführen ...