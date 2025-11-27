Er lag unterm Bett!
Schnarchen ließ stalkenden Ex-Mann auffliegen
Es ist ein Fall, der einem einen kalten Schauer über den Rücken jagt. Gleich mehrere (!) Nächte lang hat sich ein 35-jähriger Mann im französischen Elsass unbemerkt unter dem Bett seiner Ex-Frau versteckt – mit dem Ziel, sie auszuspionieren. Schlussendlich sollte sich der Stalker aber selbst überführen ...
Die Frau erlebte den Schreck ihres Lebens, als sie mitten in der Nacht durch das Schnarchen des 35-Jährigen auf den Eindringling aufmerksam wurde, berichtete die Zeitung „Les Dernières Nouvelles d‘Alsace“ am Donnerstag. Die Frau hatte sich zuvor mit ihrem kleinen Sohn schlafen gelegt. Der Mann wurde geschnappt und angeklagt.
Vor Gericht gestellt – und verurteilt
Ein Gericht in Straßburg verurteilte den 35-Jährigen wenige Tage nach der Tat in einem beschleunigten Verfahren. Er erhielt ein Jahr Haft auf Bewährung mit strengen Auflagen.
Durch ein kleines Kellerfenster sei der Mann in das Haus der Frau in Haguenau eingedrungen, berichtete die Zeitung. Er verschaffte sich Zugang zum Mobiltelefon seiner ehemaligen Partnerin und verschickte Nachrichten an ihre männlichen Bekannten.
Annäherungsverbot zeigte keine Wirkung
Wie in dem Gerichtsverfahren erörtert wurde, hatte der Mann der Frau nach der Trennung massiv nachgestellt und sie bedroht. Nach einer Anzeige der Frau kam der Stalker vor einigen Wochen kurzzeitig in Polizeigewahrsam. Trotz eines Annäherungsverbots drang er danach in ihr Haus ein.
