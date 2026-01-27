Unglück in Indonesien
Kleinflugzeug gelingt Notlandung vor der Küste
Schockmoment für 13 Passagiere in Indonesien: Ein Kleinflugzeug hatte bereits kurz nach dem Start Probleme mit dem Triebwerk – der Pilot musste umkehren. Ihm gelang schließlich eine Notlandung in der Nähe der Küste.
Das Flugzeug des Typs Cessna 208B Grand Caravan der kleinen Fluglinie Smart Air hatte bereits kurz nach dem Abheben am Dienstag vom Flughafen in Nabire auf der Insel Papua-Neuguinea technische Probleme. Der Pilot kehrte um und entschied, eine Notlandung am Wasser durchzuführen.
Das riskante Manöver ging glücklicherweise gut aus. Mehrere Passagiere konnten nach der Notlandung die verunglückte Maschine eigenständig verlassen – Aufnahmen zeigen, wie diese auf dem Rumpf und den Tragflächen auf die Rettungskräfte warten.
Das Unglück ereignete sich vor Nabire auf der Insel Papua-Neuguinea:
Alle 13 Passagiere und der Pilot blieben unverletzt. Die Airline gab nach dem Unglück an, dass das Flugzeug kurz nach dem Start ein Triebwerksproblem hatte. „Der verantwortliche Pilot entschied sich zur Rückkehr zum Flughafen, doch aufgrund eines anhaltenden Schubverlusts der Triebwerke wurde eine Notlandung in Küstennähe des Flughafens Nabire durchgeführt“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Der Vorfall wird von den örtlichen Behörden nun untersucht.
