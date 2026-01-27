Kleinflugzeug gelingt Notlandung vor der Küste

Alle 13 Passagiere und der Pilot blieben unverletzt. Die Airline gab nach dem Unglück an, dass das Flugzeug kurz nach dem Start ein Triebwerksproblem hatte. „Der verantwortliche Pilot entschied sich zur Rückkehr zum Flughafen, doch aufgrund eines anhaltenden Schubverlusts der Triebwerke wurde eine Notlandung in Küstennähe des Flughafens Nabire durchgeführt“, hieß es in einer Erklärung des Unternehmens. Der Vorfall wird von den örtlichen Behörden nun untersucht.