Transfer-Coup perfekt: Schalke holt ÖFB-Kicker!

„Eine Radbahn würde mir 100 Reisetage sparen“
Pause für Wafler
Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verpflichtet. Der neunfache österreichische Internationale erhielt beim von Miron Muslic betreuten Tabellenführer der 2. deutschen Liga einen Vertrag bis Juni 2028, wie Schalke am Dienstag bekannt gab.
Ljubicic spielte zuletzt ein halbes Jahr für Dinamo Zagreb, in Deutschland war er davor vier Jahre für den 1. FC Köln tätig. Sein letztes Spiel für das ÖFB-Team bestritt Ljubicic im September 2023 im Test gegen Moldau.
Für Dinamo war er im Herbst in 15 Spielen in der kroatischen Liga und sieben in der Europa League im Einsatz. „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung“, sagte der ehemalige Rapid-Profi.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.