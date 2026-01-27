Vorteilswelt
Deutschland-Rückkehr

Transfer-Coup perfekt: Schalke holt ÖFB-Kicker!

Fußball International
27.01.2026 11:56
Dejan Ljubicic
Dejan Ljubicic(Bild: Mario Urbantschitsch)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Schalke 04 hat Mittelfeldspieler Dejan Ljubicic verpflichtet. Der neunfache österreichische Internationale erhielt beim von Miron Muslic betreuten Tabellenführer der 2. deutschen Liga einen Vertrag bis Juni 2028, wie Schalke am Dienstag bekannt gab. 

Ljubicic spielte zuletzt ein halbes Jahr für Dinamo Zagreb, in Deutschland war er davor vier Jahre für den 1. FC Köln tätig. Sein letztes Spiel für das ÖFB-Team bestritt Ljubicic im September 2023 im Test gegen Moldau.

Für Dinamo war er im Herbst in 15 Spielen in der kroatischen Liga und sieben in der Europa League im Einsatz. „Für mich ist Schalke 04 in der aktuellen Situation eine super Herausforderung“, sagte der ehemalige Rapid-Profi.

