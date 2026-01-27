Messerangriff im Schlaf: Frau sticht auf Mann ein

Polizei vermutet psychische Erkrankung

Die Polizei rückte mit WEGA-Beamten an und nahm die Tatverdächtige in der Wohnung fest. „Bei der Tatverdächtigen handelt es sich um eine amtsbekannte, mutmaßlich psychisch kranke Frau“, informierte Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Vor Ort machte sie wirre Angaben zum Tathergang, eine Vernehmung war bisher noch nicht möglich, hieß es. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde sie in eine Justizanstalt gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen des Vorfalls dauern an.