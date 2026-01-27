Microsoft-Tracking-Cookies an Schulen rechtswidrig

Das Bildungsministerium stellt Bundesschulen Clouddienste durch private Anbieter für den IT-gestützten Unterricht zur Verfügung. Dafür gibt es auch eine Rahmenvereinbarung mit der europäischen Niederlassung von Microsoft. Die Schülerin, für die noyb vor die DSB gezogen ist, besucht eine Schule, an der für Unterrichtszwecke die Software Microsoft 365 Education genutzt wird, die etwa Produkte wie Word, Teams und Sharepoint beinhaltet.