Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Plötzlich Flammen

Lenkerin (51) rettet sich aus brennendem Auto

Tirol
27.01.2026 10:53
Binnen kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.
Binnen kürzester Zeit stand das Fahrzeug in Vollbrand.(Bild: FF See)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Dramatische Szenen Dienstagfrüh im Tiroler Paznaun: Während der Fahrt ging das Auto einer 51-jährigen Einheimischen plötzlich in Flammen auf – die Lenkerin konnte den Wagen noch anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der Pkw neben einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.

0 Kommentare

Kurz vor 6.30 Uhr war die 51-jährige Einheimische mit ihrem Pkw auf der B188 Paznauntalstraße von Kappl kommend in Richtung See unterwegs, als plötzlich Rauch ins Fahrzeuginnere drang. „Kurze Zeit später schlugen auch schon Flammen aus dem Motorraum“, berichtete die Polizei.

Die Frau hielt das Auto sofort an – bei einem Wohnhaus – und flüchtete aus dem Wagen. „Unmittelbar danach stand dieser in Vollbrand“, so die Ermittler. 

Zitat Icon

Wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern.

Einsatzleiter Thomas Gstrein

Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres
Die alarmierte Feuerwehr See war rasch zur Stelle. „Wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern“, schildert Einsatzleiter und FF-Kommandant Thomas Gstrein im Gespräch mit der „Krone“. Die fast 40 Einsatzkräfte brachten die Situation durch ihr schnelles Einschreiten unter Kontrolle und konnten den Brand schließlich löschen.

Brandursache war wohl Defekt
Der Pkw der 51-Jährigen brannte vollständig aus. Ein daneben stehendes Auto wurde ebenfalls schwer beschädigt. „Die Brandursache ist noch nicht geklärt, es dürfte sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt handeln“, so die Ermittler der Polizei.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Das Opfer konsumierte Alkohol, Kokain und „Poppers“ – eine beliebte, aber gefährliche ...
Sterbenden missbraucht
Anklage nach Todesdrama bei Sexparty im Club
Sieht man auch nicht alle Tage: New Yorker auf Skiern am Times Square
Ski fahren in der City
New York im Wintersturm: Notstand und Schneefreude
Konsequenzen im Bund?
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
Newsletter
Top-3

Gelesen

Tirol
E-Busse zu schwach: Fahrgäste müssen aussteigen
262.638 mal gelesen
Bitte aussteigen, hieß es am Mittwoch einmal mehr für alle Fahrgäste auf dem Weg nach Eichat in ...
Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
233.721 mal gelesen
Niederösterreich
Nach Unfall zum Sterben auf Straße liegen gelassen
222.706 mal gelesen
Hier wurde der junge Tote gefunden – er starb, nachdem er von einem Pkw erfasst worden war.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf