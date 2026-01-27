Lenkerin (51) rettet sich aus brennendem Auto

Dramatische Szenen Dienstagfrüh im Tiroler Paznaun: Während der Fahrt ging das Auto einer 51-jährigen Einheimischen plötzlich in Flammen auf – die Lenkerin konnte den Wagen noch anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der Pkw neben einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.
Kurz vor 6.30 Uhr war die 51-jährige Einheimische mit ihrem Pkw auf der B188 Paznauntalstraße von Kappl kommend in Richtung See unterwegs, als plötzlich Rauch ins Fahrzeuginnere drang. „Kurze Zeit später schlugen auch schon Flammen aus dem Motorraum“, berichtete die Polizei.
Die Frau hielt das Auto sofort an – bei einem Wohnhaus – und flüchtete aus dem Wagen. „Unmittelbar danach stand dieser in Vollbrand“, so die Ermittler.
Wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern.
Einsatzleiter Thomas Gstrein
Einsatzkräfte verhinderten Schlimmeres
Die alarmierte Feuerwehr See war rasch zur Stelle. „Wir konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern“, schildert Einsatzleiter und FF-Kommandant Thomas Gstrein im Gespräch mit der „Krone“. Die fast 40 Einsatzkräfte brachten die Situation durch ihr schnelles Einschreiten unter Kontrolle und konnten den Brand schließlich löschen.
Brandursache war wohl Defekt
Der Pkw der 51-Jährigen brannte vollständig aus. Ein daneben stehendes Auto wurde ebenfalls schwer beschädigt. „Die Brandursache ist noch nicht geklärt, es dürfte sich aber mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen technischen Defekt handeln“, so die Ermittler der Polizei.
