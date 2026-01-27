Lenkerin (51) rettet sich aus brennendem Auto

Dramatische Szenen Dienstagfrüh im Tiroler Paznaun: Während der Fahrt ging das Auto einer 51-jährigen Einheimischen plötzlich in Flammen auf – die Lenkerin konnte den Wagen noch anhalten und sich in Sicherheit bringen. Kurze Zeit später stand der Pkw neben einem Wohnhaus in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen verhindern.