Winterspiele: Wie viele Medaillien holen wir uns?

Die Nominierung des österreichischen Teams für die Winter-Olympischen Spiele 2026 sorgt derzeit für große Aufmerksamkeit. Das Österreichische Olympische Komitee hat am Montag 52 Athletinnen und 63 Athleten für die am 6. Februar in Mailand/Cortina beginnenden Spiele bekannt gegeben. Mit insgesamt 115 Sportlerinnen und Sportlern stellt Österreich das größte Aufgebot seit Sotschi 2014. Hohe Erwartungen, sportlicher Ehrgeiz und die Hoffnung auf Medaillenerfolge prägen nun die öffentliche Diskussion, während Fans und Experten gespannt verfolgen, welche Rolle das starke Team im internationalen Vergleich spielen wird.