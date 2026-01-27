„Ich hatte den Drang, etwas zurückzugeben“

In China erlebte er einiges und erfüllte sich einen Traum. „Ich wollte immer einmal vor 50.000 Zuschauern spielen“, so der Ex-Austrianer, der im „Reich der Mitte“ Publikumsliebling war. „Die Anhänger hatten eigene Fahnen und Plakate von mir. Ich hab mich dort in die Community eingebracht, das waren sie von den Legionären nicht gewöhnt.“ Bei seiner prägendsten Station will sich Windbichler, der in Südkorea mit Ulsan den Cup gewann, aber nicht festlegen. „Weil’s so viele gab!“