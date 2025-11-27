Erste Stadträtin offen für Reform bei Politposten

Zwischen 18 und 20 Millionen Euro fehlen, um die fast schon fertige U5 in Betrieb gehen zu lassen. Die „Krone“ hat die fehlenden Millionen gefunden: In dem nämlich die hoch bezahlten Politjobs der Bezirksvorsteher-Stellvertreter, Bezirksvorsteher-Stellvertreter-Stellvertreter und nichts amtsführenden Stadträte eingespart werden.

Doch was sagen eigentlich die Stadträte dazu, die sehr wohl einen Geschäftsbereich zu verantworten haben? Ulli Sima (SPÖ) etwa, die neben den Schlüsselressorts Verkehr und Stadtplanung, auch für die Wiener Stadtwerke zuständig ist?