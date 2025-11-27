„Aschenbrödel“ als Farbexplosion mit Fußballprinz

Am Anfang war die Liebe zu Johann Strauss. „Wir sind verliebt in das Phänomen, in diese Ikone. Diese Musik ist wie ein Duft aus der Kindheit, man spürt sofort den Opernball. Es braucht ganz wenig, um sofort in diese Welt einzutauchen.“ Komponistin Martina Eisenreich gerät beim Interview am Rande der Proben ins Schwärmen. Den Auftrag der Volksoper Wien, im Strauss-Jahr eine neue Operette zu schreiben, hat sie also mit viel Freude angenommen. Auch aus biografischer Verbundenheit, erzählt die Musikerin mit eigenem Ensemble: „Wir sind beide Showrunner an der Geige!“