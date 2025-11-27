Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volksoper Wien

„Aschenbrödel“ als Farbexplosion mit Fußballprinz

Kultur
27.11.2025 06:00
Auch optisch eine Farbexplosion: Die neue „Aschenbrödel“- Operette an der Volksoper kann mit ...
Auch optisch eine Farbexplosion: Die neue „Aschenbrödel“- Operette an der Volksoper kann mit einem pinken Schani-Hasen und einem Fußballklub aufwarten. Jakob Semotan ist der Manager.(Bild: Volksoper/Marco Sommer)

 Komponist Martina Eisenreich und Regisseur Axel Rainisch verbindet seit 15 Jahren eine „große Arbeitsliebe“. Im Auftrag der Volksoper haben sie zusammen eine neue Märchenoperette geschrieben. Uraufführung von „Aschenbrödels Traum“ ist am Samstag, 29. November. Ein Besuch bei den Proben.

0 Kommentare

Am Anfang war die Liebe zu Johann Strauss. „Wir sind verliebt in das Phänomen, in diese Ikone. Diese Musik ist wie ein Duft aus der Kindheit, man spürt sofort den Opernball. Es braucht ganz wenig, um sofort in diese Welt einzutauchen.“ Komponistin Martina Eisenreich gerät beim Interview am Rande der Proben ins Schwärmen. Den Auftrag der Volksoper Wien, im Strauss-Jahr eine neue Operette zu schreiben, hat sie also mit viel Freude angenommen. Auch aus biografischer Verbundenheit, erzählt die Musikerin mit eigenem Ensemble: „Wir sind beide Showrunner an der Geige!“

„Eine große Arbeitsliebe“
Ebenfalls am Anfang stand ein Fragment, an dem Strauss 1899 kurz vor seinem Tod arbeitete – ein „Aschenbrödel“-Ballett. Der Stoff dahinter ist der inhaltliche Ausgangspunkt für die neu entstandene Märchenoperette. Entstanden ist sie gemeinsam mit dem Librettisten Axel Rainisch. Das Kreativteam verbindet seit 15 Jahren „eine große Arbeitsliebe“, die sie bisher vor allem im Film ausgelebt haben. Jetzt gemeinsam ein neues Bühnenwerk zu erarbeiten, erfüllt einen „gigantischen Wunsch“ der beiden.

Komponistin Martina Eisenreich und Librettist Axel Ranisch bei den Proben an der Volksoper.
Komponistin Martina Eisenreich und Librettist Axel Ranisch bei den Proben an der Volksoper.(Bild: Volksoper Wien/Barbara Pálffy)

Goldener „Schani“ und singende Säge
Das Stück, zu dem Eisenreich und Rainisch sich inspirieren haben lassen, ist „ein heutiges Aschenbrödel“. Da dürfen die Stiefschwestern nicht fehlen, es gibt aber auch einen coolen Fußballprinzen, ein altes Libretto auf dem Dachboden samt darin schlummernder Fantasiewelt. Der Geist des goldenen „Schani“ aus dem Stadtpark in Wien schaut vorbei, eine singende Säge ist das verbindende musikalische Element der verschiedenen Welten, auch wenn mitunter die Zeitebenen durcheinander purzeln. Dass es ein Happy-End gibt, versteht sich fast von selbst: „Natürlich! Wir machen schließlich Operette!“

 Die Operette

  • Die Märchenoperette „Aschenbrödels Traum“ stammt aus der Feder der Komponistin Martina Eisenreich. Das Libretto schreib Axel Ranisch, der bei der Uraufführung auch Regie führt.
  • Inspiriert ist die Produktion von Fragment eines „Aschenbrödel“-Balletts, das Johann Strauss 1899 geschrieben, aber nie vollendet hat.
  • Die Premiere an der Volksoper Wien am 29. November dirigiert Leslie Suganandarajah. Es singen u.a. Juliette Khalil, Oliver Liebl, Daniel Schmutzhard, Ruth Brauer-Kvam, Johanna Arrouas und Jakob Semotan.

Alles aufzugreifen, was es bisher schon gegeben hat – so beschreibt Martina Eisenreich ihre Vorstellung von zeitgenössischem Komponieren: „Musik von heute bedeutet, dass wir alles einbeziehen, was wir kennen. Ja, dass man es sogar einbeziehen muss.“ Welche Rolle spielt dabei die Musik von Strauss? „Wie wenn eine große Johann Strauß-Farbbombe explodiert“, skizziert Rainisch die Partitur, „überall funkeln diese Strauss-Farbpartikel“.

Heiteres Musiktheater
Auch Regisseur Rainisch hat eine ganz persönliche Beziehung zum großen Operetten-König: „Meine liebe Oma war der größte Strauss-Fan, hat ihr Leben lang Walzer getanzt. Bis wenige Stunden vor ihrem Tod haben wir zusammen seine Musik gehört.“ Dieses Lebensbejahende und den Schwung dieser Musik, will Rainisch auch den Besuchern mitgeben: „Ich mag das Genre des heiteren Musiktheaters. Ich habe die Hoffnung, dass Menschen mit mehr Energie herausgehen als sie gekommen sind.“

Lesen Sie auch:
Im Grand Théâtre Genf hat Sidi Labi Cherkaoui sein Johann Strauss-Stück „Bal impérial“ für Wien ...
Neues Strauss-Ballett
Der Schani lädt zum bunten Totentanz aus Genf
25.11.2025
„Gullivers Reisen“
„Wir packen die ganze Zauberkiste aus!“
16.11.2025

Aufregend, schmerzvoll, glücklich machend
Eine neue Operette zu schreiben und im Rahmen der Uraufführung bis auf die Bühne zu begleiten, vergleicht Axel Rainisch mit einer Geburt – aufregend, schmerzvoll, glücklich machend. Bis zuletzt haben die beiden mit den Musikern und Darstellern an den Nummern gefeilt, gestrichen und umgestellt.

Eine spannende Erfahrung auch für Komponistin: „Wir sind in einer ganz lustigen Position, denn wir beide wären eigentlich ja schon tot – zumindest in einer herkömmlichen Operettenproduktion. Doch wir sind lebendig und dürfen dabei sein, wie das alles entsteht und zum Leben erwacht.“

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

So präsentiert sich das Spektakel von der internationalen Raumstation aus.
Flackern über Amerika
US-Astronautin filmt Polarlichter aus dem Weltraum
Objekt 3I/ATLAS
„Alien-Technologie“ oder Komet? Die NASA klärt auf
800 Meter pro Tag!
Antarktis-Gletscher verliert Eis in Rekordtempo
Polyurethan (PU) ist ein weicher Kunststoff, der unter anderem in Schuhsohlen und Matratzen zum ...
Krone Plus Logo
Zersetzt Schuhsohlen
Wie KI neue Waffe gegen Kunststoffmüll entdeckte
Wächst im Rekordtempo
Vagabund-Planet verschlingt pro Sekunde 6 Mrd. t
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Influencerin (32) vermisst: Schon drei Festnahmen!
166.973 mal gelesen
Nicht nur der Ex-Freund der vermissten Stefanie P. wurde in Slowenien festgenommen.
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
158.741 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Gericht
Ärztin findet grausame Videos, macht großen Fehler
140.490 mal gelesen
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Innenpolitik
Kanzler ist zurück: „Zeit des Redens ist vorbei“
798 mal kommentiert
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
751 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Mehr Kultur
Krone Plus Logo
Nächster Schachzug
Doskozil landet Coup mit gefeiertem Netflix-Star
Volksoper Wien
„Aschenbrödel“ als Farbexplosion mit Fußballprinz
„Krone“-Interview
Christina Kosik: „Ich habe mein Herz geklebt“
Uraufführung
Die Show beginnt, aber… Wo bleibt der „ERNST“?
Christian Dolezal
Seepferdchen, Trottel und eine spezielle Begabung
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf