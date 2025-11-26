Villarreal-Stürmer will Porno-Sternchen heiraten

Nicolas Pepe könnte schon bald zum zweiten Mal heiraten. Nachdem seine Ehe mit der französischen Influencerin Fanny B gescheitert war, soll der Villarreal-Profi nun ein weiteres Mal auf die Knie gehen. Die Glückliche: Porno-Darstellerin Teanna Trump.
Trump, bürgerlich Keanna Nichele Jones, und Pepe sollen sich im Sommer 2024 in der Türkei kennengelernt haben, als der Stürmer bei Trabzonspor unter Vertrag stand. Auch nach Pepes Wechsel zu Villarreal tauchte die 30-Jährige immer wieder im Stadion auf, nun dürfte für die beiden der nächste Schritt folgen.
Dem türkischen Medien-Unternehmen „Kuzey Ekspres“ zufolge, habe Pepe nämlich vor, seiner Teanna einen Heiratsantrag zu machen.
Glück im Spiel und in der Liebe
Auch sportlich läuft es für den ehemaligen Arsenal-Kicker gut. In allen bisherigen 18 Pflichtspielen kam der Ivorer für das „Gelbe U-Boot“ zum Einsatz, beim 2:2 gegen Juventus Turin in der Champions League wurde der 30-Jährige außerdem zum „Man of the Match“ gewählt.
