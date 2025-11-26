Ex-Präsident Sarkozy kassiert weitere Haftstrafe

Geht um Finanzierung des Wahlkampfs

Es handelt sich bei dem Fall nicht um die Libyen-Affäre, wegen der Sarkozy kürzlich im Gefängnis saß. Stattdessen geht es um den Wahlkampf im Jahr 2012. Sarkozy hatte sich in dem Jahr der Wiederwahl zum Präsidenten gestellt, letztlich aber verloren. Die Ausgaben für den Wahlkampf sind in Frankreich gedeckelt. 2012 lag die erlaubte Obergrenze bei 22,5 Millionen Euro.