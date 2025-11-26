Unsichtbare Gewalt braucht mehr Sichtbarkeit

Auch Reduce-Geschäftsführer Andreas Leitner erklärte bei der Vorstellung der Kampagne, warum sein Haus die Initiative unterstützt. Er betonte die Bedeutung eines sensiblen Umfelds bei seelischen Belastungen: „Mentale Gesundheit braucht ein Umfeld, das hinsieht, zuhört und klare Haltung zeigt.“

Kinder sind immer mitbetroffen

Welche konkreten Auswirkungen Gewalt auf Familien hat, erläutert Psychologin Barbara Hawelka vom Frauenhaus Burgenland. Sie wies darauf hin, dass besonders Kinder stark betroffen sind: „Viele der betroffenen Frauen sind Mütter, ihre Kinder sind immer mitbetroffen.“