Zurück auf Skiern

Nach schlimmer Verletzung: Ski-Ass gibt nicht auf!

Ski Alpin
26.11.2025 16:21
Federica Brignone gibt den Traum von Heim-Olympia noch nicht auf.
Federica Brignone gibt den Traum von Heim-Olympia noch nicht auf.(Bild: GEPA)

Italiens Ski-Star Federica Brignone gibt den Traum von Heim-Olympia noch nicht auf. 237 Tage nach ihrem schweren Sturz bei den nationalen Meisterschaften stand die zweifache Gesamtweltcupsiegerin zumindest wieder auf Freizeitskiern und absolvierte in Cervinia leichte Abfahrten. Auch in den kommenden Wochen stünden für Brignone Einheiten auf der Piste und im Fitnessraum an, teilte der italienische Verband mit.

0 Kommentare

„Es ist mein Traum, dort zu sein“, hatte Brignone vor dem Auftakt der Weltcup-Saison vor einem Monat gesagt. Sie wisse nicht, wie realistisch das sei nach ihrer schlimmen Verletzung. „Ich versuche es. Ich arbeite wirklich hart dafür“, hatte die Allrounderin und 37-malige Weltcupsiegerin erklärt.

Lesen Sie auch:
Bei einem Sturz im April verletzte sich Federica Brignone schwer.
Große Sorge nach Sturz
Mama von Ski-Star: „Wünsche mir, dass sie aufhört“
25.11.2025
Nächste Hiobsbotschaft
Ski-Drama! Olympia-Aus ist nun traurige Gewissheit
23.10.2025

Brignone hatte im vergangenen Winter zum zweiten Mal nach 2020 den Gesamtweltcup und dazu WM-Gold im Riesentorlauf gewonnen – und sich kurz danach dann bei den vergleichsweise unbedeutenden italienischen Meisterschaften schwer am Knie verletzt. Die 35-Jährige erlitt bei ihrem Sturz in Val di Fassa eine mehrfache Fraktur des Schienbeinplateaus und des Wadenbeinkopfes sowie einen Kreuzbandriss – eine Horror-Diagnose

