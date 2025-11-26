Management verrät: So geht es Brigitte Bardot

Filmdiva lebt zurückgezogen

Bardot stieg in den 1970er-Jahren nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Heute lebt sie zurückgezogen im südfranzösischen Saint-Tropez. Sie wurde mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib“ oder „Die Verachtung“ international bekannt.