Management verrät: So geht es Brigitte Bardot

Nach Berichten über einen erneuten Klinikaufenthalt von Frankreichs Kino-Ikone Brigitte Bardot beruhigt ihr Management die Öffentlichkeit.
„Frau Bardot befindet sich in der Genesungsphase und es geht ihr gut. Das versichere ich Ihnen“, sagte ein Sprecher der Schauspielerin der Deutschen Presse-Agentur.
Erst im Oktober im Spital – und jetzt schon wieder
Mehrere französische Medien hatten zuvor berichtet, dass die 91-Jährige erneut ins Krankenhaus eingeliefert worden sei. Gründe für den Aufenthalt wurden nicht bekannt.
Bardot war bereits im Oktober schon mal in der Klinik. Damals hatte sie sich nach Angaben ihrer Angehörigen einem kleinen chirurgischen Eingriff unterzogen, der erfolgreich verlaufen sei.
Filmdiva lebt zurückgezogen
Bardot stieg in den 1970er-Jahren nach einer zwanzigjährigen Karriere aus dem Filmgeschäft aus, um sich dem Tierschutz zu widmen. Heute lebt sie zurückgezogen im südfranzösischen Saint-Tropez. Sie wurde mit Filmen wie „Und immer lockt das Weib“ oder „Die Verachtung“ international bekannt.
