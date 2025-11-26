Österreicher spendeten wieder 1,07 Milliarden Euro

25 bis 30 Prozent werden in Vorweihnachtszeit eingenommen

Ein voller Erfolg scheinen die Pfandspenden zu sein, die bei Spar bis Ende September 460.000 Euro, bei Billa 206.500 Euro einbrachten. Bis zum Ende des Jahres soll noch einiges dazukommen. Das Ende des Jahres ist übrigens auch die spendenintensivste Zeit: 25 bis 30 Prozent der Spenden werden laut Fundraising-Geschäftsführerin Ruth Williams im November und Dezember eingenommen. Am 2. Dezember wird daher mit dem Giving Tuesday die vorweihnachtliche Sammelzeit eingeläutet. Auch Testamentsspenden boomen und brachten 115 Millionen Euro ein.