Zartes Hühnerfilet einmal anders: Doppelt gegart!

Kochprofi Peter Lehner gart das Hühnerfilet gleich zweimal. Mit dieser Methode bleibt das Filet saftig und hat dennoch köstliche Röstaromen. Als Beilage gibt es ein Kürbisgemüse und einen fantastischen Radicchio-Salat, der durch seine süßen Komponenten, in Kombination mit der leicht bitteren Radicchio-Note, den Gaumen verzaubert.