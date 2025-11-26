Zartes Hühnerfilet einmal anders: Doppelt gegart!

Kochprofi Peter Lehner gart das Hühnerfilet gleich zweimal. Mit dieser Methode bleibt das Filet saftig und hat dennoch köstliche Röstaromen. Als Beilage gibt es ein Kürbisgemüse und einen fantastischen Radicchio-Salat, der durch seine süßen Komponenten, in Kombination mit der leicht bitteren Radicchio-Note, den Gaumen verzaubert.
Hühner Roulade
Zutaten: 2 Hühnerfilets, Salz, Pfeffer, 1 EL Butter, Thymian
Zubereitung:
Filets beidseitig würzen und passend übereinanderlegen. Das Filet-Paket in Frischhaltefolie und Alufolie straff einrollen. Einen Topf mit Wasser aufkochen und von der Hitze nehmen. Die Rolle 10 Minuten langsam garen. Herausnehmen, aus der Folie schneiden und mit Küchenpapier trocken tupfen. Jetzt kommt der zweite Garvorgang. Die Filet-Rolle in einer sehr heißen Pfanne mit Öl kurz goldbraun anbraten. Butter und Thymian hinzufügen und 2 Minuten ziehen lassen.
Kürbis Gemüse
Zutaten: 250g Hokkaido Kürbis ein Spalten geschnitten. 5 Schalotten halbiert, Salbei, Butter, getrockneter Majoran, Salz, Pfeffer, Zitrone
Zubereitung:
Schalotten mit der Schnittfläche in etwas Butter goldbraun braten, Kürbis hinzufügen und mit Majoran, Muskat, Salz und Pfeffer würzen. Weitere 5 Minuten langsam braten. Salbei hinzufügen und mit Zitrone abschmecken.
Radicchio Salat
Zutaten: 1 Kopf Radicchio, 2 El fein geschnittener Speck, 1 TL Dijon Senf, 1 TL Honig, 1 TL Preiselbeermarmelade, 100ml Balsamico Essig, 150ml Sonnenblumenöl, Salz, Pfeffer, 1 EL Rosinen
Zubereitung:
Radicchio fein schneiden. Speck in einer Pfanne knusprig braten und mit den restlichen Zutaten vermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken und den Salat mit der Marinade 10 Minuten marinieren. Die Rosinen und die Preiselbeermarmelade machen den eher leicht bitteren, herben Radicchio-Salat zu einem großartigen Geschmackserlebnis.