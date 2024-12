Bombendrohung in Wien: Schule bleibt geschlossen

Ermittlungen zu Bombendrohungen dauern an

Die Vorfälle erinnern an eine Serie von Bombendrohungen gegen Bahnhöfe in ganz Österreich in den vergangenen Monaten. Mitte Oktober konnte schließlich ein 20-jähriger Verdächtiger in der Schweiz ausgeforscht werden. Seitdem laufen die Ermittlungen der Behörden in Österreich und Schweiz zu dem Fall. Die Bombendrohungsserie bricht jedoch nicht ab ...