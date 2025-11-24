Rapid in Zwickmühle – droht jetzt der Kahlschlag?

Das sagt der Präsident

Was Rapids Präsident Alexander Wrabetz im Sky-Interview gar nicht dementierte. Zunächst wollte er zwar nichts von einer möglichen Freigabe für Katzer wissen: „Nein, natürlich nicht, wir haben einen Vertrag.“ Aber auf die Nachfrage, ob der Vertrag auch hält, antwortete Wrabetz nur mit einem Lächeln: „Schau ma mal. Es spricht ja auch für uns, wenn unsere Besten Angebote bekommen. Ob er es annimmt, es ihn interessiert, wird man sehen.“ Damit wurde Salzburgs Interesse quasi bestätigt.