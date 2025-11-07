Rapid-Trainer Peter Stöger hatte keine andere Wahl

„Wir nehmen zur Auffüllung des Kaders ja nicht irgendwelche Menschen, die wir irgendwo treffen. Wir haben mit den Jungs schon eine Idee“, sorgte Peter Stöger vor der Craiova-Partie für Lacher. Eine Idee hatte Rapids Trainer dann auch für seine erste Elf mit vier Umstellungen (Jonas Auer, Tobias Gulliksen, Lukas Grgic und den gestrigen „Totalausfall“ Andrija Radulovic) im Vergleich zum 2:1 gegen Sturm Graz. Für Grgic war es überhaupt erst der vierte Saisoneinsatz von Beginn an. Weil der Mittelfeldmotor mit verschiedenen Handicaps kämpfte, mit dem Schambein, den Zähnen, dann rebellierte der Magen, zuletzt musste ein Furunkel operativ entfernt werden.