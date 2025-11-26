In diesem Bezirk glänzt der Tourismus besonders

Eine direkte Verbindung an überregionale Verkehrsrouten sucht man im gesamten Bezirk Hermagor vergeblich – auch die Südautobahn „streift“ ihn nur. Eine echte Herausforderung für eine Region, in der der Tourismus eine besonders große Rolle spielt. Denn mit 17,9 Prozent Anteil an der regionalen Wirtschaft liegt Hermagor weit über dem Kärntenschnitt von 6,5 Prozent. Und wer einmal im Lesachtal Wandern oder am Nassfeld Skifahren war, weiß, was die Hunderttausenden Gäste hierherzieht.