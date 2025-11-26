Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einbrüche in Kärnten

Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld

Kärnten
26.11.2025 06:50
Die Langfinger schlugen vermutlich ein Kellerfenster ein. (Symbolbild)
Die Langfinger schlugen vermutlich ein Kellerfenster ein. (Symbolbild)(Bild: LPD NÖ)

Am Dienstag wurde in Kärnten gleich in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In beiden Fällen verschafften sich die Diebe über ein Fenster Zutritt zu in den Wohnbereich . . .

0 Kommentare

Schon wieder kam es in Kärnten zu Einbrüchen – diesmal nutzten die Diebe jedoch nicht nur den Schutz der Dunkelheit. Im Bezirk Klagenfurt-Land drangen bislang unbekannte Täter zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.

Die dreisten Diebe schlugen vermutlich ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Auf der Suche nach Wertgegenständen stießen sie schließlich auf Bargeld und entwendeten mehrere hundert Euro.

Tipps der Polizei:

  • Fenster schließen und Terrassen- und Balkontüren versperren, auch wenn man nur kurz weggeht.
  • Zeitschaltuhren und Bewegungsmelder für die Innen- und Außenbeleuchtung verwenden.
  • Durch eine gute Nachbarschaft und gegenseitige Hilfe können Einbrüche verhindert werden.
  • Verdächtiges der Polizei melden.
  • Leitern, Gartenmöbel und frei herumliegendes Werkzeug können praktische Helfer für Einbrecher sein. Sie sollten versperrt im Inneren des Hauses aufbewahrt werden.

Gekipptes Fenster wurde aufgehebelt
Kurz darauf wurde in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 21.20 Uhr schlugen die unbekannten Täter zu. Laut Polizeidirektion Kärnten verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang, indem sie ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss aufhebelten.

Lesen Sie auch:
Gerald „Kohli“ Kohlmayer ist langjähriger Elektro-Profi und Sicherheitsexperte
Krone Plus Logo
Alarmanlagen-Profi
Er sorgt für Sicherheit in den Wörthersee-Villen
17.11.2025
Krone Plus Logo
Angst, Panik-Attacken
Einbruch-Trauma: „Täter ruinierten unser Leben“
05.11.2025

Auch in diesem Fall konnten die Langfinger mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die Hausbewohner nicht zu Hause. In beiden Fällen führt die Polizei weitere Ermittlungen durch.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Australiens Parlament
Politikerin löst mit Burka-Auftritt Empörung aus
Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Historischer Triumph! Österreich im WM-Finale
156.731 mal gelesen
Österreichs Youngsters haben es tatsächlich geschafft: Nur mehr ein Sieg fehlt zum ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
128.146 mal gelesen
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Formel 1
McLaren-Drama! Norris und Piastri disqualifiziert
105.447 mal gelesen
Lando Norris (links) und Oscar Piastri wurden in Las Vegas nachträglich disqualifiziert.
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wien
Mädchen (15) auf Straße vom Vater niedergestochen!
744 mal kommentiert
In Wien-Donaustadt soll ein 50-Jähriger auf seine 15-jährige Tochter eingestochen haben.
Außenpolitik
Neuer Friedensplan für Kreml „völlig inakzeptabel“
669 mal kommentiert
Russlands Herrscher Wladimir Putin will seine Kriegsziele in der Ukraine komplett erreichen und ...
Mehr Kärnten
Damen zur Tournee?
Stecher: „Villach soll weiter im Kalender bleiben“
Einbrüche in Kärnten
Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld
Krone Plus Logo
Preise sind gestiegen
Skistart! So viel kostet Wintersport in Kärnten
Kärnten per Bus
In diesem Bezirk glänzt der Tourismus besonders
Stadtsenat beschließt
Jahrhundertprojekt Kläranlage wird jetzt errichtet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf