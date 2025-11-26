Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld

Am Dienstag wurde in Kärnten gleich in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen. In beiden Fällen verschafften sich die Diebe über ein Fenster Zutritt zu in den Wohnbereich . . .
Schon wieder kam es in Kärnten zu Einbrüchen – diesmal nutzten die Diebe jedoch nicht nur den Schutz der Dunkelheit. Im Bezirk Klagenfurt-Land drangen bislang unbekannte Täter zwischen 7.45 Uhr und 14.15 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein.
Die dreisten Diebe schlugen vermutlich ein Kellerfenster ein und verschafften sich so Zutritt zu den Wohnräumen. Im Inneren durchwühlten die Täter sämtliche Räume. Auf der Suche nach Wertgegenständen stießen sie schließlich auf Bargeld und entwendeten mehrere hundert Euro.
Gekipptes Fenster wurde aufgehebelt
Kurz darauf wurde in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 21.20 Uhr schlugen die unbekannten Täter zu. Laut Polizeidirektion Kärnten verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang, indem sie ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss aufhebelten.
Auch in diesem Fall konnten die Langfinger mehrere hundert Euro Bargeld erbeuten. Zum Zeitpunkt der Einbrüche waren die Hausbewohner nicht zu Hause. In beiden Fällen führt die Polizei weitere Ermittlungen durch.
