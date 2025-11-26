Diebe erbeuteten mehrere hundert Euro Bargeld

Gekipptes Fenster wurde aufgehebelt

Kurz darauf wurde in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt eingebrochen. Im Zeitraum zwischen 13.45 Uhr und 21.20 Uhr schlugen die unbekannten Täter zu. Laut Polizeidirektion Kärnten verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zugang, indem sie ein gekipptes Fenster im Erdgeschoss aufhebelten.