Salzburg bleibt bei Pflege in Österreich allein

Dem Vernehmen nach haben auch andere Bundesländer mit dem Schritt geliebäugelt, um die eigenen Bilanzen aufpolieren zu können. Nach den heftigen Reaktionen – die „Krone“ hat ausführlich berichtet – von Belegschaft, Gewerkschaften und Opposition dürften andere Bundesländer aber von dem drastischen Schritt abgewichen sein. Denn auch wenn alle Bundesländer sparen müssen, bleibt der Pflegebonus überall dennoch erhalten. Salzburg ist mit seiner harten Gangart damit allein auf weiter Flur. Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und Vize Marlene Svazek (FPÖ) streichen den Bonus als einziges Land. Nur Tirol lässt eine mögliche Streichung noch offen. Der Schritt gilt aber als unwahrscheinlich.