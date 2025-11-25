Taxilenker demonstrieren für einheitliche Tarife

Starke Konkurrenz

Die Abschlusskundgebung findet um 15 Uhr statt, das Ende der Demo ist für 16.30 Uhr anberaumt. Die Taxler fordern einen einheitlichen und verbindlichen Taxitarif und ein Ende des Preisbandes, also wie sehr der Fahrpreis vom Richtwert abweichen darf. Damit soll vor allem die starke Konkurrenz zu den Fahrtenvermittlern Uber und Bolt in ausgeschaltet werden. Weiters will man ein exklusives Bedienungsrecht in gewissen Teilen der Stadt.