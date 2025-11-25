Vorteilswelt
Konvoi mit 800 Autos

Taxilenker demonstrieren für einheitliche Tarife

Wien
25.11.2025 13:00
(Bild: Martin A. Jöchl)

Die Wiener Taxiunternehmen kämpfen mit starker Konkurrenz von Fahrtenvermittlern wie Uber und Bolt. Sie fordern nun einheitliche Bedingungen. An zwei Tagen fahren sie im Konvoi von Floridsdorf zum Heldenplatz.

0 Kommentare

Am Mittwoch ab Mittag versammeln sich die Taxiunternehmen mit ihren Fahrzeugen in der Arbeiterstrandbadstraße in Floridsdorf. Von dort geht es im Konvoi ab 13 Uhr über die Reichsbrücke und Praterstraße rund um den Ring zum Heldenplatz. Laut Veranstaltern werden bis zu 800 Autos erwartet.

Starke Konkurrenz
Die Abschlusskundgebung findet um 15 Uhr statt, das Ende der Demo ist für 16.30 Uhr anberaumt. Die Taxler fordern einen einheitlichen und verbindlichen Taxitarif und ein Ende des Preisbandes, also wie sehr der Fahrpreis vom Richtwert abweichen darf. Damit soll vor allem die starke Konkurrenz zu den Fahrtenvermittlern Uber und Bolt in ausgeschaltet werden. Weiters will man ein exklusives Bedienungsrecht in gewissen Teilen der Stadt.

Lesen Sie auch:
Illegale Fahrten werden immer mehr zum Problem in Wien.
Mehr Kontrollen kommen
„Aktion scharf“ gegen Taxis in Wien geplant
14.07.2025
Krone Plus Logo
Fälle häufen sich
„Gleich vier Taxler lehnten ab, uns heimzufahren“
27.06.2024
„Krone“-Erfolg
Taxi-Fahrgäste in Wien erhalten mehr Rechte
28.06.2024

Am Dienstag, 9. Dezember, wird die Demonstration auf derselben Strecke wiederholt.

