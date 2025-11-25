Matthias Goernes verschnupfte „Winterreise“

Beim ersten seiner drei Konzerte im Musikverein in Wien war Matthias Goerne nicht bei Stimme. Sichtlich und hörbar indisponiert widmete er sich am Montag im Goldenen Saal Franz Schuberts großem Liederzyklus „Winterreise“. Dieser unerschöpfliche Kosmos, den er mit seinem Singen öffnet, bereist und ergründet, konnte sich damit nur für Augenblicke aufspannen. Mit einem Taschentuchdepot im offenen Klavier gerieten die Bögen unstet, die Höhen brüchig und die Tiefen isoliert. „Er hätte absagen sollen“, raunte es durch den Jubel nach dem Konzert, der wohl mehr Goernes Liedschaffen an sich als diesem Abend galt.