David Garrett kommt 2026 auf die Seebühne Mörbisch

Superstar-Geiger David Garrett kehrt 2026 für ein einziges Österreich-Konzert zurück – und das in traumhafter Kulisse: Am 19. August steht er mit seiner Band auf der Seebühne Mörbisch. Fans dürfen sich auf ein spektakuläres Open-Air-Erlebnis mit den größten Hits aus seiner „Millennium Symphony“ freuen.
David Garrett ist längst mehr als nur ein Virtuose auf der Violine – er ist ein Weltstar, der Klassik und Pop zu einem mitreißenden Klanguniversum verschmilzt. Seit über drei Jahrzehnten begeistert der Ausnahmekünstler Millionen Menschen weltweit, sei es mit Beethoven oder Beyoncé. Nach seiner gefeierten „Arena Tour 2025“ setzt Garrett nun zum nächsten Highlight an: Mit seiner Band gastiert er im Sommer 2026 auf den schönsten Open-Air-Bühnen Europas – und macht für ein exklusives Konzert in Österreich Halt in Mörbisch.
Stargeiger auf der Seebühne
Auf der Seebühne wird der Stargeiger am 19. August sein neues Album „Millennium Symphony“ präsentieren. Darin verwandelt Garrett die größten Pop-Hits der letzten 25 Jahre – von Taylor Swift über Rihanna bis zu Ed Sheeran – in orchestrale Klanggemälde, die zwischen Emotion, Power und Perfektion pendeln. „Diese Songs haben unsere Zeit geprägt – und ich wollte ihnen eine neue, sinfonische Dimension geben“, sagt der 44-Jährige über sein Projekt, das er selbst als seine „Crossover-Evolution“ bezeichnet.
Mit 17 Alben, 18 Top-Ten-Platzierungen, über fünf Millionen verkauften CDs und mehr als 5,6 Milliarden Streams gehört David Garrett zu den erfolgreichsten Solokünstlern der Welt. 14 Platin- und 32 Gold-Auszeichnungen unterstreichen seine außergewöhnliche Karriere. Ob in der Carnegie Hall oder auf den größten Arenen der Welt – Garretts Auftritte sind stets ein Erlebnis aus Leidenschaft, Präzision und Show.
Tickets sichern
Heute um 10:00 Uhr beginnt der Ticketverkauf – also schnell zuschlagen, denn die Tickets für den virtuosen Stargeiger sind schnell vergriffen! Tickets und weitere Informationen finden Sie HIER.
