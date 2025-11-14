David Garrett kommt 2026 auf die Seebühne Mörbisch

David Garrett ist längst mehr als nur ein Virtuose auf der Violine – er ist ein Weltstar, der Klassik und Pop zu einem mitreißenden Klanguniversum verschmilzt. Seit über drei Jahrzehnten begeistert der Ausnahmekünstler Millionen Menschen weltweit, sei es mit Beethoven oder Beyoncé. Nach seiner gefeierten „Arena Tour 2025“ setzt Garrett nun zum nächsten Highlight an: Mit seiner Band gastiert er im Sommer 2026 auf den schönsten Open-Air-Bühnen Europas – und macht für ein exklusives Konzert in Österreich Halt in Mörbisch.