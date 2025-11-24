Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Auszeichnung und Lob

Landjugend gestaltet Platz neu und holt Medaille

Kärnten
24.11.2025 10:00
In der Fassbindergemeinde St. Margareten im Rosental hat die Landjugend den Schellanderplatz neu ...
In der Fassbindergemeinde St. Margareten im Rosental hat die Landjugend den Schellanderplatz neu gestaltet.(Bild: Dieter Arbeiter)

Das gefeierte Projekt der Landjugend St. Margareten im Rosental wurde nun österreichweit ausgezeichnet: Für die Neugestaltung des Schellanderplatzes gab es eine Urkunde und eine Silbermedaille.

0 Kommentare

So sieht Engagement aus: Die Landjugend St. Margareten im Rosental hat heuer in rund 1300 Arbeitsstunden den schon renovierungsbedürftigen Schellanderplatz in der Gemeinde neu gestaltet – inklusive hölzerner Überdachung und Schattenspender, Halbfass-Brunnen sowie Tisch-Bank-Kombination.

„Die Brunnen mussten natürlich als Halbfässer gestaltet werden, wir sind ja Fassbindergemeinde“, sagt LJ-Obmann Gregor Fheodoroff stolz.

Und stolz können die rund 80 Mitglieder wirklich sein – denn nachdem sie sich mit ihrem Projekt bei der Aktion „Tat.Ort Jugend“ kärntenweit den ersten Platz sicherten, wurden sie nun auch österreichweit geehrt. Bei dr Preisverleihung in Eisenstadt erhielt die LJ eine Silbermedaille.

Für das Schellanderplatz-Projekt gab’s beim Österreich-Bewerb Silbermedaille und Urkunde.
Für das Schellanderplatz-Projekt gab’s beim Österreich-Bewerb Silbermedaille und Urkunde.(Bild: zVg)
1300 Arbeitsstunden investierten die fleißigen LJ-Mitglieder.
1300 Arbeitsstunden investierten die fleißigen LJ-Mitglieder.(Bild: Dieter Arbeiter)
Der Platz wurde komplett neu gestaltet.
Der Platz wurde komplett neu gestaltet.(Bild: Dieter Arbeiter)
Bei der Eröffnung des neuen Platzes ging‘s rund.
Bei der Eröffnung des neuen Platzes ging‘s rund.(Bild: Dieter Arbeiter)

Dankeschön von der Gemeinde
„Die Urkunde wollen wir einrahmen, dann werden wir sicher einen netten Platz dafür finden“, freut sich Fheodoroff, der hinzufügt: „Die Stimmung bei der Verleihung war super.“

„Wir haben die Veranstaltung im Burgenland mit einem Ausflug verknüpft, uns eine Schinkenmanufaktur angesehen und wir waren auf einem Adventmarkt.“

Lesen Sie auch:
Die neue Überdachung steht schon! Nun folgen Landkarte, Tisch und Bänke sowie der neue Brunnen.
Gefeiertes Projekt
Zusammenhelfen: Landjugend gestaltet Ortsplatz neu
25.08.2025
Arme-Leute-Essen
Großes Fest um das Superfood: Fisolen im Rosental
21.09.2025

Den Bus dafür hat übrigens die Gemeinde gesponsert – als kleines Dankeschön für den schönen neuen Dorfplatz, der ja im Frühjahr gemeinsam mit Bürgermeister Hans Ogris konzipiert wurde.

Porträt von Clara Milena Steiner
Clara Milena Steiner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Von links: Deutschlands Bundeskanzler Friedrich Merz und Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula ...
Brasilien-Äußerung
Lula: „Merz hätte in einer Bar tanzen sollen“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Großfamilie steht im Advent die Räumung bevor
155.115 mal gelesen
Krone Plus Logo
Herr H. und Frau O. mit vier der fünf Kinder. Sie waren gutgläubig und sind in einem Albtraum ...
Kärnten
Fehlende Baugenehmigung: Posse um Kinder-Waldhütte
147.050 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die kleine „Wald-Immobilie“ wurde zum „Spielplatz“ einer (teuren) Behördenkomödie.
Wirtschaft
Nach Billa-Rückzug: „Sehen uns vor Gericht wieder“
117.925 mal gelesen
Krone Plus Logo
Geht es nach Billa, ist das Arbeitsübereinkommen mit dem Logistikunternehmen LTS bald ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Niederösterreich
Schock auf Spielplatz: Bub (12) schießt mit Glock
560 mal kommentiert
Ein Junge aus einer Kinderbande im Alter von zwölf Jahren soll einen Buben erniedrigt und ...
Mehr Kärnten
Auszeichnung und Lob
Landjugend gestaltet Platz neu und holt Medaille
Uniform wird abgelegt
Verdienter Ruhestand nach tausenden Flugstunden
Krone Plus Logo
Forscherin klärt auf
Zum Mars im Winterschlaf: Tiere zeigen, wie‘s geht
Krone Plus Logo
Austria-Präsident
Micheu: „Wir können Karajica jetzt nur vertrauen!“
Tiefe Temperaturen
Hoffnung für alle Schneefans: Winterzauber hält an
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf