Landjugend gestaltet Platz neu und holt Medaille

Und stolz können die rund 80 Mitglieder wirklich sein – denn nachdem sie sich mit ihrem Projekt bei der Aktion „Tat.Ort Jugend“ kärntenweit den ersten Platz sicherten, wurden sie nun auch österreichweit geehrt. Bei dr Preisverleihung in Eisenstadt erhielt die LJ eine Silbermedaille.