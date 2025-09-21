Vorteilswelt
Arme-Leute-Essen

Großes Fest um das Superfood: Fisolen im Rosental

Kärnten
21.09.2025 20:02
Fisolen, Strankerln, grüne Bohnen: Viele Namen, noch wesentlich mehr Rezepte! In St. Margareten ...
Fisolen, Strankerln, grüne Bohnen: Viele Namen, noch wesentlich mehr Rezepte! In St. Margareten wurde bereits zum 18. Mal das Fisolenfest gefeiert; das erste Mal wurde es vom neuen Fisolenverein organisiert.(Bild: Arbeiter Dieter)

St. Margareten feierte das einstige Arme-Leute-Essen: Fisolenfest im Rosental!

0 Kommentare

Was früher arme Leute aßen, ist längst als Superfood bekannt, liefern Fisolen doch einen gesunden Mix aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß. Was mit Fisolen in der Küche alles möglich ist, konnten Besucher bei Kaiserwetter auf dem 18. Fisolenfest in der östlichsten Rosentaler Gemeinde St. Margareten verkosten. Vereine und Gewerbetreibende boten an: Bohnenchilli, Käferbohnen mit Grammelschmalz, Bohnenkäsnudel mit Strankerlsalat, Fisolenleberkäse, McFisoli-Burger... Sogar die süße Küche hat diese Hülsenfrucht für sich entdeckt: Bei Torten und Kuchen kamen Süßschnäbel auf ihre Rechnung.

Viel Zuspruch erntete das kulturelle Rahmenprogramm, das die Landjugend St. Margarteten, die St. Margaretener Buam, der Schulchor der Volksschule, der MGV Schneerose, der Rosentaler Gsong, die Vellachtaler Trachtenkapelle, das Federntrio sowie die Lendorfer Stimmen boten.

Abschluss des Festes war die große Tombola; Hauptpreis ein Stier. Der Erlös geht an soziale Projekte. Erstmals wurde das Fest vom neuen Fisolenverein unter Obmann Bürgermeister Helmut Ogris und Stellvertreter Thomas Varch abgewickelt. Dieter Arbeiter

