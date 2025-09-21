Großes Fest um das Superfood: Fisolen im Rosental

St. Margareten feierte das einstige Arme-Leute-Essen: Fisolenfest im Rosental!
Was früher arme Leute aßen, ist längst als Superfood bekannt, liefern Fisolen doch einen gesunden Mix aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß. Was mit Fisolen in der Küche alles möglich ist, konnten Besucher bei Kaiserwetter auf dem 18. Fisolenfest in der östlichsten Rosentaler Gemeinde St. Margareten verkosten. Vereine und Gewerbetreibende boten an: Bohnenchilli, Käferbohnen mit Grammelschmalz, Bohnenkäsnudel mit Strankerlsalat, Fisolenleberkäse, McFisoli-Burger... Sogar die süße Küche hat diese Hülsenfrucht für sich entdeckt: Bei Torten und Kuchen kamen Süßschnäbel auf ihre Rechnung.
Viel Zuspruch erntete das kulturelle Rahmenprogramm, das die Landjugend St. Margarteten, die St. Margaretener Buam, der Schulchor der Volksschule, der MGV Schneerose, der Rosentaler Gsong, die Vellachtaler Trachtenkapelle, das Federntrio sowie die Lendorfer Stimmen boten.
Abschluss des Festes war die große Tombola; Hauptpreis ein Stier. Der Erlös geht an soziale Projekte. Erstmals wurde das Fest vom neuen Fisolenverein unter Obmann Bürgermeister Helmut Ogris und Stellvertreter Thomas Varch abgewickelt. Dieter Arbeiter
