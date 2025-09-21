Großes Fest um das Superfood: Fisolen im Rosental

Was früher arme Leute aßen, ist längst als Superfood bekannt, liefern Fisolen doch einen gesunden Mix aus Vitaminen, Spurenelementen, Mineralstoffen und hochwertigem Eiweiß. Was mit Fisolen in der Küche alles möglich ist, konnten Besucher bei Kaiserwetter auf dem 18. Fisolenfest in der östlichsten Rosentaler Gemeinde St. Margareten verkosten. Vereine und Gewerbetreibende boten an: Bohnenchilli, Käferbohnen mit Grammelschmalz, Bohnenkäsnudel mit Strankerlsalat, Fisolenleberkäse, McFisoli-Burger... Sogar die süße Küche hat diese Hülsenfrucht für sich entdeckt: Bei Torten und Kuchen kamen Süßschnäbel auf ihre Rechnung.