Effizienzbehörde „DOGE“ offenbar gescheitert

Alles deutet auf eine Auflösung von DOGE hin

Die Trump-Administration hat noch nicht bestätigt, dass die Effizienzbehörde nicht mehr existiert. Seit dem Sommer deuteten jedoch mehrere Signale darauf hin. So seien etwa DOGE-Mitarbeiter, die bis dahin in der Zentrale der Behörde geschlafen hatten, ausgezogen. Nach Musks Abschied aus Washington sprach Trump außerdem in der Vergangenheitsform von DOGE. Viele der ehemaligen Mitarbeiter haben mittlerweile auch andere Regierungspositionen angenommen. So wurde etwa Amy Gleason, die kommissarische Leitung, im März Beraterin des Gesundheitsministers Robert F. Kennedy.