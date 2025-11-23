Bildungsberatung: 5700 Klienten in nur einem Jahr

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter informieren und beraten nicht nur Eltern, Kinder, Jugendliche und deren Angehörige, sondern auch Fachpersonen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, zu allen Fragen rund um Erziehung und kindliche Entwicklung. Das Angebot ist kostenlos, vertraulich und kann anonym in Anspruch genommen werden. Mit zehn Beratungsstellen ist sie in allen Tiroler Bezirken vertreten.