Böse umgeknickt! Drama um GAK-Kicker Jano

Schlimme Szene beim Match Rapid gegen den GAK am Sonntag: Gäste-Mittelfeldspieler Zeteny Jano musste in der ersten Halbzeit mit einer vermutlich schweren Verletzung abtransportiert werden.
In der 35. Spielminute knickte Jano bei einem Zweikampf unglücklich um und blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht auf dem Rasen liegen.
Der GAK-Kicker musste minutenlang behandelt werden und mit dick bandagiertem Bein vom Feld gebracht werden. Wegen der langen Verletzungsunterbrechung gab es nach den ersten 45 Minuten auch sechs Minuten Nachspielzeit.
