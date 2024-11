Zuerst ein neues Zuhause – dann die Probleme lösen

„So lange drinbleiben, wie möglich“

Der Wendepunkt kam, als Herr F. die Chance erhielt, in eine Übergangswohnung von neunerhaus einzuziehen. „Wie ich da eingezogen bin, hab ich gewusst: Jetzt geht es wieder aufwärts.“ Das 28 Quadratmeter große Zuhause wurde für ihn zum Symbol eines Neuanfangs. Noch im November zieht er mithilfe von neunerhaus in eine unbefristete Wohnung. „Ich bin froh, dass ich eine Wohnung kriege, dass ich nicht mehr ausziehen muss. Ich schaue, dass ich so lange drinbleiben kann, wie möglich.“