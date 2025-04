Wie ein Ex-Obdachloser seine erste Wohnung erlebt

„Krone“: Herr V., wie wurden Sie obdachlos?

Mietek V.: Mich hat es aus Polen über Deutschland nach Österreich auf die Suche nach Arbeit verschlagen und ich konnte nichts anderes finden als Schwarzarbeit. Dann hatte ich einen schweren Unfall. Ich wurde von einem Auto angefahren. Schulter kaputt, Knie kaputt, alles kaputt. Ich konnte nicht mehr arbeiten und mir meinen Platz in einer Wohnung in der Leopoldstadt nicht mehr leisten, die wir uns zu mehrt geteilt haben. Dann bin ich kurz zu meinem Bruder übersiedelt. Aber ich wollte ihm nicht zur Last fallen. Also bin ich ins Nordlicht gegangen (Obdachloseneinrichtung der Volkshilfe Wien, Anm.).