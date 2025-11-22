Out after 200 years
Viennese institution: music store faces loss of location
Since 1817, the Viennese music scene, especially classical music lovers, have made a pilgrimage to Musikhaus Doblinger. But now the institution is facing the loss of its historic location in Dorotheergasse in the first district through no fault of its own.
Anyone who makes music in and around Vienna will sooner or later come into contact with Musikhaus Doblinger. The store is an institution in Vienna: ensemble members of the largest orchestras, choirs and other cultural institutions buy their sheet music there, as do music students. The repertoire also includes pop and jazz sheet music, literature and much more.
