Was wusste der Revisionsverband?

Die mögliche Rolle der Banken

Es stellt sich also die Frage, warum die Wohnbaugesellschaft so stark auf fremdes Geld gesetzt hat. „Das kann natürlich ein Gewinnvehikel für Banken sein, über die die Finanzierung gelaufen ist. Man darf davon ausgehen, dass das zu einem hohen Ausmaß die Banken waren, die auch Eigentümer der Neuen Eisenstädter sind – also die Raiffeisen Landesbank und die Erste Bank“, mutmaßen Brancheninsider. Kritisch wird auch die Rolle des Revisionsverbandes betrachtet. Dieser sei Aufsichtsinstanz und Interessenvertretung. „Das ist, wie wenn der Schiedsrichter von der eigenen Mannschaft ist“, so böse Zungen.