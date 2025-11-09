Diese Menschen halten Wien gesund – jeden Tag!

Von Ärzten, die trotz Überstunden zuhören. Von Rettungsteams, in Sekunden reagieren – und oft vergessen, selbst mal Luft zu holen. Von Hausärzten, die spätabends ans Telefon gehen. Sie alle arbeiten in einem System, das sie zu oft im Stich lässt. Und trotzdem bleiben sie – mit Herz, Können, Haltung. Weil sie ihre Patienten kennen, weil sie Verantwortung spüren, weil sie Wien nicht im Stich lassen. Unsere Wiener der Woche!