Diese Menschen halten Wien gesund – jeden Tag!

Ob Spital, Ordination oder Rettungswesen: Pfleger und Ärzte leisten Tolles in einem schwer angeschlagenen System. Rund um die Uhr, 365 Tage im Jahr.
Wenn Wartezimmer und Ambulanzen aus allen Nähten platzen und Termine Monate dauern, stehen sie trotzdem da – die Frauen und Männer, die Wiens Gesundheitswesen am Laufen halten. Ärzte, Pfleger, Sanitäter, Therapeuten – in Spitälern ebenso wie in den Ordinationen der Stadt.
In den vielen Zuschriften, welche die Redaktion zuletzt erreichten, klang Ärger durch, Enttäuschung, Verzweiflung. Doch zwischen den Zeilen stand fast immer eines: Respekt und Dankbarkeit. Unsere Leser erzählen von Nachtschwestern, die trösten, wenn kein Angehöriger da ist, obwohl sie selbst am Limit sind.
Von Ärzten, die trotz Überstunden zuhören. Von Rettungsteams, in Sekunden reagieren – und oft vergessen, selbst mal Luft zu holen. Von Hausärzten, die spätabends ans Telefon gehen. Sie alle arbeiten in einem System, das sie zu oft im Stich lässt. Und trotzdem bleiben sie – mit Herz, Können, Haltung. Weil sie ihre Patienten kennen, weil sie Verantwortung spüren, weil sie Wien nicht im Stich lassen. Unsere Wiener der Woche!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.