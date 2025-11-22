Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Einfach falsch“

Chris Norman verärgert über Smokie ohne Smokies

Society International
22.11.2025 11:04
Chris Norman ärgert sich, dass seine einstige Band Smokie immer noch auf Tour geht – aber ohne ...
Chris Norman ärgert sich, dass seine einstige Band Smokie immer noch auf Tour geht – aber ohne ein einziges Originalmitglied!(Bild: Viennareport)

Musiker Chris Norman („Stumblin‘ In“) findet es nicht gut, dass seine ehemalige Band Smokie mittlerweile ohne jegliche Originalmitglieder aktiv ist. „Ich unterstütze das in keiner Weise. Ich finde, sie sollten das nicht tun“, sagte der 75-Jährige der dpa in London. 

0 Kommentare

„Leider passiert das heutzutage oft: Bands touren unter einem bekannten Namen, obwohl kein einziges Mitglied der Originalbesetzung mehr dabei ist“, so Chris Norman weiter.

Kein Kontakt zur „Band, die sich heute Smokie nennt“
Chris Norman feierte als Frontmann von Smokie zahlreiche Erfolge mit Hits wie „Lay Back In The Arms Of Someone“, „Don‘t Play Your Rock‘n‘Roll To Me“ oder „Living Next Door To Alice“, bevor er die Band 1986 im Guten verließ. Seitdem ist er als Solokünstler erfolgreich.

Im kommenden Jahr veröffentlicht der Sänger und Songwriter sein neues Album „Lifelines“ und kommt für drei Konzerte nach Österreich. Am 29. Mai 2026 ist er in Graz, tags darauf in Linz und am 1. Juni schließlich in Salzburg zu erleben.

  Bei Smokie war nach dem Ausstieg von Pete Spencer und Alan Silson, mit denen Norman bis heute befreundet ist, Bassist Terry Uttley das letzte verbleibende Originalmitglied. Seit Uttleys Tod im Dezember 2021 ist niemand von der ursprünglichen Besetzung dabei. „Mit der Band, die sich heute Smokie nennt, habe ich keinen Kontakt“, stellte Norman klar.

„Verstehe nicht, wie man sich das anschauen kann“
Die neuen Musiker von Smokie befinden sich derzeit auf Welttournee zum 50. Bandjubiläum – für den ehemaligen Smokie-Frontmann ist das absurd. Die meisten von denen seien vor 50 Jahren entweder noch gar nicht geboren gewesen oder noch zur Schule gegangen, monierte der 75-Jährige. „Ich verstehe nicht, wie man sich das als Zuschauer anschauen kann. Ich würde niemals zu so einer Band gehen.“

Lesen Sie auch:
Wie man kennt, schätzt und liebt: Smokie-Legende Chris Norman bei vollem Einsatz auf einer ...
Happy Birthday
Von Smokie zu „Lifelines“: Chris Norman wird 75
25.10.2025
„Krone“-Sondcheck
Smokie in Salzburg: Rockiger Etikettenschwindel
22.05.2025

Gegen Tribute- oder Coverbands hat er hingegen nichts. Mit den Musikern der Tribute-Band Spirit Of Smokie sei er sogar befreundet. „Denn die tun nicht so, als wären sie Smokie. Sie gehen einfach auf die Bühne, spielen Smokie-Songs und verdienen damit ihren Lebensunterhalt“, sagte Chris Norman. „Aber die andere Truppe? Die nennen sich Smokie, benutzen das Logo und alles. Das ist einfach falsch.“

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wie Ihre Sterne im neuen Jahr stehen, lesen Sie hier ...
Liebe, Job, Gesundheit
Das große Jahreshoroskop: So wird Ihr Jahr 2025!
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
171.752 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ski Alpin
Mit Nummer 82 zum Sieg: Staunen über 16-Jährige
107.909 mal gelesen
Giada d‘Antonio
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
104.557 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
So russlandfreundlich ist der Ukraine-Friedensplan
679 mal kommentiert
Präsident Selenskyj empfing am Donnerstagabend den Staatssekretär des ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Mehr Society International
„Einfach falsch“
Chris Norman verärgert über Smokie ohne Smokies
„Habe es geliebt“
Barbra Streisand trauert Gustav-Klimt-Gemälde nach
Bricht sein Schweigen
Howard Carpendale (79) wurde als Kind missbraucht
Wildes Gestikulieren
Muti: „Dirigenten kommen mir heute wie Clowns vor“
Gewalt in Beziehung
Rojinski: „Mir waren blaue Flecken peinlich“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf