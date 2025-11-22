Chris Norman verärgert über Smokie ohne Smokies

„Verstehe nicht, wie man sich das anschauen kann“

Die neuen Musiker von Smokie befinden sich derzeit auf Welttournee zum 50. Bandjubiläum – für den ehemaligen Smokie-Frontmann ist das absurd. Die meisten von denen seien vor 50 Jahren entweder noch gar nicht geboren gewesen oder noch zur Schule gegangen, monierte der 75-Jährige. „Ich verstehe nicht, wie man sich das als Zuschauer anschauen kann. Ich würde niemals zu so einer Band gehen.“