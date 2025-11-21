Reserviert für ÖVP-Minister | Kreisky und Koren

Reserviert für ÖVP-Minister. Die österreichische Politik – sie hat schon einiges zu bieten. Allein die Misstöne in den vergangenen Wochen! Übrigens ist Harald Mahrer noch immer Präsident von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer. Das soll sich aber in der kommenden Woche ändern. Da wird die Tirolerin Martha Schulz interimistisch übernehmen. In der Nationalbank dürfte die Übergabe erst im Dezember erfolgen, als Kandidaten hat die „Krone“ schon Ex-Erste-Chef Andreas Treichl und Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn genannt. Wird Hahn Nationalbank-Präsident, dann trifft er dort als Ex-ÖVP-Minister (von 2007 bis 2010) auf Ex-ÖVP-Minister Martin Kocher als Gouverneur. Scheint so, als wäre die Nationalbank für Ex-ÖVP-Minister reserviert.