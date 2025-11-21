Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Reserviert für ÖVP-Minister | Kreisky und Koren

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Martin A. Jöchl)

Reserviert für ÖVP-Minister. Die österreichische Politik – sie hat schon einiges zu bieten. Allein die Misstöne in den vergangenen Wochen! Übrigens ist Harald Mahrer noch immer Präsident von Wirtschaftsbund und Wirtschaftskammer. Das soll sich aber in der kommenden Woche ändern. Da wird die Tirolerin Martha Schulz interimistisch übernehmen. In der Nationalbank dürfte die Übergabe erst im Dezember erfolgen, als Kandidaten hat die „Krone“ schon Ex-Erste-Chef Andreas Treichl und Ex-EU-Kommissar Johannes Hahn genannt. Wird Hahn Nationalbank-Präsident, dann trifft er dort als Ex-ÖVP-Minister (von 2007 bis 2010) auf Ex-ÖVP-Minister Martin Kocher als Gouverneur. Scheint so, als wäre die Nationalbank für Ex-ÖVP-Minister reserviert.

0 Kommentare

Kreisky und Koren. Auch Noch-Präsident Mahrer saß ja ebenfalls für die Volkspartei auf der Regierungsbank. Es geht – oder ging – in der Nationalbank auch ganz anders. Daran erinnert heute in der „Krone“ Dr. Georg Wailand in seiner Kolumne: SPÖ-Kanzler Bruno Kreisky erkor in den Siebziger Jahren während der SPÖ-Alleinregierung Stephan Koren zum Nationalbank-Präsidenten – dieser war bis zur Machtübernahme der SPÖ auch ÖVP-Minister, später Oppositionsführer im Nationalrat gewesen. Als aussichtsreicher Kandidat für die Mahrer-Nachfolge in der OeNB gilt übrigens neben Treichl und Hahn Stephan Koren, der Sohn des einstigen Finanzministers und Präsidenten…

Kommen Sie gut durch den Samstag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Mit diesen gefälschten Ein- und Ausreisestempel im Pass überzog ein 41-jähriger Austro-Urlauber ...
Fälscher (41) entlarvt
Österreicher erschleicht sich zwei Jahre Urlaub
Der Angeklagte war am Donnerstag umfassend geständig. 
Frau war bewusstlos
Held stoppt sexuellen Übergriff in Wiener U-Bahn
Andreas mit seinem Anwalt Hubert Niedermayr vor der Verhandlung am Klagenfurter Landesgericht
Krone Plus Logo
Nach Jahrzehnten
Heimkind-Vorwürfe nun auch Fall für Staatsanwalt
Der Bildungsminister macht seinen Vertrauensmann zum Generalsekretär.
Neos in Erklärungsnot
Pinker Generalsekretär mit „verheerender Optik“
Die insgesamt 50 Bergretter klapperten sukzessive alle Forst- und Wanderwege ab.
Erfolgreiche Rettung
Mit „Riesenglück“ eisige Nacht am Berg überlebt
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
In Österreich werden wieder neue Sonderschulen für Kinder und Jugendliche gebaut.
Minister Wiederkehr:
Bau von neuen Sonderschulen „problematisch“
Dominic Thiem
Botschaft an Jugend
Thiem: „Einmal mehr aufstehen als hinfallen“
Ausbruch des Semeru
Hier rast tödlicher pyroklastischer Strom zu Tal
Adrian (5) und seine Geschwister stoppten den Autodieb.
Prügelten auf ihn ein
USA: Kinder stoppten flüchtenden Autodieb
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Fußball International
Nach 28 Jahren: Österreich endlich wieder bei WM!
177.965 mal gelesen
Michael Gregoritsch scheint’s kaum fassen zu können: Dank seines Treffers zum 1:1 im ...
Oberösterreich
Nach Millionen-Pleite ist ein Neustart geplant
166.398 mal gelesen
Das Triforêt-Resort in Hinterstoder erlebt turbulente Tage mit vielen Wendungen.
Ausland
Elon Musk in Panik: „Italien verschwindet“
122.652 mal gelesen
Musk verfügt über ein Vermögen von etwa 500 Milliarden US-Dollar und ist damit der reichste ...
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
913 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Außenpolitik
Warum Kiew US-Friedensplan nicht annehmen kann
664 mal kommentiert
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj dürfte von den Zugeständnissen, die er für den ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Guten Morgen Newsletter
„Könnte rasch gehen“
Finanzministerium offen für Grundsteuererhöhung
Keine Genehmigung
Illegale Firmen auf Klimakonferenz im Einsatz
Nur wenige Tage Zeit
Trump setzt Kiew Ultimatum für Friedensplan
Neos in Erklärungsnot
Pinker Generalsekretär mit „verheerender Optik“
Feuer bei Klimagipfel
Schilling: „Für einen kurzen Moment war Panik da“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf