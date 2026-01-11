Vorteilswelt
Super-Gemälde

Mädchens Perlenohrring glitzert bald in Japan

Kultur
11.01.2026 05:55
Jan Vermeers wertvolles Barockmädchen mit Perlenohrring.
Jan Vermeers wertvolles Barockmädchen mit Perlenohrring.(Bild: Mauritshuis, The Hague)

Jan Vermeers berühmtes Bildnis reist im Sommer nach Osaka. Seine Wiener „Malkunst“ hat dagegen eine Ausgangssperre.

Gut Ding braucht Weile. Wen wundert es also, dass der 1632 in Delft geborene Jan Vermeer nur wenige Gemälde hinterlassen hat? Mit 43 ist er gestorben. 37 als gesichert geltende Meisterwerke sind bekannt. Eines der populärsten ist das „Mädchen mit dem Perlenohrring“, aus dem Mauritshuis in Den Haag.

Seiner unwirklichen Schönheit verdankt das Bildnis, übrigens kein konkretes Porträt, seine Berühmtheit. Auch die Verfilmung seiner fiktiven Entstehung mit Scarlett Johansson ist nicht ganz unschuldig daran.

Um 1666/1668 malte Jan Vermeer seine Allegorie auf die Malkunst.
Um 1666/1668 malte Jan Vermeer seine Allegorie auf die Malkunst.(Bild: KHM Museumsverband)
Jan Vermeers bezauberndes Mädchentypus mit Perle im Ohr – in ganzer Größe und Pracht.
Jan Vermeers bezauberndes Mädchentypus mit Perle im Ohr – in ganzer Größe und Pracht.(Bild: Mauritshuis, The Hague)

Eine begehrte Schönheit, die von August bis September einen Ausflug nach Osaka ins Nakanoshima-Museum wagt. Wahrlich nicht ihre erste Reise: 2023 hing sie in Amsterdam in der großen Vermeer-Schau, von 2012 bis 2014 ging das Bild sogar auf Welttournee.

Ein Schicksal, das Vermeers grandioser Allegorie der„Malkunst“im Wiener Kunsthistorischen Museum zumindest in den letzten Jahren erspart blieb. Dabei wurde sie schon vor und auch nach einer Restaurierung 1998 in der Welt herumgereicht, bis 2008 der Reisestopp aus konservatorischen Gründen kam.

Wohl aber auch, weil das Bild 1940 von Adolf Hitler für das Linzer „Führermuseum“ dem Grafen Jaromir Czernin abgekauft wurde, nach dem Krieg in Republiksbesitz kam. Doch die Czernin-Erben forderten eine Rückgabe des angeblich unter Zwang verkauften Gemäldes. 2011 lehnte das der Kunstrückgabebeirat ab. Dennoch bleibt man seither lieber vorsichtig.

