Mädchens Perlenohrring glitzert bald in Japan

Gut Ding braucht Weile. Wen wundert es also, dass der 1632 in Delft geborene Jan Vermeer nur wenige Gemälde hinterlassen hat? Mit 43 ist er gestorben. 37 als gesichert geltende Meisterwerke sind bekannt. Eines der populärsten ist das „Mädchen mit dem Perlenohrring“, aus dem Mauritshuis in Den Haag.