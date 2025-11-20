Pöltls Toronto Raptors weiterhin im Höhenflug

„Bei uns läuft es gerade gut“

Mit neun Siegen aus den vergangenen zehn Partien haben sich die Raptors auf Platz zwei in der Eastern Conference hochgearbeitet. „Bei uns läuft es gerade gut, wir versuchen das natürlich so weit wie möglich auszubauen“, sagte Pöltl in Philadelphia. Dennoch sieht er Verbesserungspotenzial. „Es gibt immer noch einiges, an dem wir arbeiten wollen. Wir wissen, dass wir jetzt noch weit weg sind von der Form, in der wir sein wollen, wenn es um die Play-offs geht, wenn es um entscheidende Spiele in der Postseason geht.“ Der Trend gefalle ihm freilich, so der Center.