Schüler tauchen ein

Von Flambieren bis Verzieren: Lehrberufe entdecken

Kärnten
24.11.2025 16:00

Flambieren, Servietten falten, Backen und Verzieren – das konnten interessierte Schüler beim „Day of Experience“ in der Fachberufsschule Warmbad Villach. Dort wurden verschiedenste Lehrberufen im Bereich Gastronomie und Hotellerie vorgestellt.

0 Kommentare

In den Lehrräumen der Fachberufsschule Warmbad Villach war diese Woche so einiges los. Die Lehrlinge begeisterten interessierte Schüler aus unterschiedlichen Schulen für ihre Berufe – und das mit spektakulären Vorführungen, wie zum Beispiel dem Flammbieren von Ananas.

Auch mitanpacken und ausprobieren durften die Schüler. Sie waren sehr interessiert an einer Lehre in der Gastronomie und Hotellerie.

So wurden in der Ausbildungsstätte der Bäckerlehrlinge fleißig Krampusse aus Teig geformt und Schaumrollen gebacken. Und gleich nebenan konnten Neugierige in der Konditorei sogar beim Verzieren von selbstgebackenen Sachertorten mithelfen.

Die Lehrlinge zeigten den Schülern, wie man Krampusse backt.
Die Lehrlinge zeigten den Schülern, wie man Krampusse backt.(Bild: Elena Überbacher)
In der Konditorei wurden Sachertorten gebacken und verziert.
In der Konditorei wurden Sachertorten gebacken und verziert.(Bild: Elena Überbacher)
Die Schüler zeigten großes Interesse an den vorgestellten Lehrberufen.
Die Schüler zeigten großes Interesse an den vorgestellten Lehrberufen.(Bild: Elena Überbacher)
(Bild: Elena Überbacher)

„Im Fokus steht heute, dass unsere Lehrlinge die Schüler für ihren Beruf begeistern“, erzählt Melanie Peternuß. Sie ist Konditormeisterin und unterrichtet nun in der Fachberufsschule Warmbad Villach ihre Lehrlinge. Diese verbringen insgesamt 10 Wochen am Stück pro Lehrjahr in den Räumlichkeiten, spezialisieren und erweitern ihr Wissen, das ihnen im Lehrbetrieb bereits mitgegeben wurde.

„Besonders spektakulär finde ich das Flammbieren von Essen mit dem Gasherd.“

Sandro (13)

Schüler der MS Gegental

Bild: Elena Überbacher

„Liebe zum Detail, Geduld und Freude am Backen sollen Interessierte an einer Konditoreilehre mitbringen.“

Melanie Peternuß

Konditormeisterin und Pädagogin

Bild: Elena Überbacher

„Wir haben hier in der Schule auch eine Destillation und eine Bierbrauerei. Hier lernen die Lehrlinge alles über die Herstellung von Bränden.“

Heinz Steindorfer

Pädagoge im Bereich Service

Bild: Elena Überbacher

Kochen und Destillation
Auch in die Küchenräumlichkeiten durften die Schüler einen Blick werfen, lernten dort über verschiedene Kräuter und durften beim Anrichten zuschauen. „Ich bin heute mit meinen Mitschülern hier, weil ich eine Lehre als Köchin machen will“, ist die 17-jährige Michelle Nemes begeistert. Und zu einem schmackhaften Essen gehört auch ein schön gedeckter Tisch und der richtige Wein.

„Wir haben hier in der Schule auch eine Destillation und eine Bierbrauerei“, erzählt Heinz Steindorfer, Pädagoge und zuständig für den Bereich Service. Besonders in den höheren Klassen lernen die Schüler, wie Brände hergestellt werden. „Das ist wichtig, denn als gute Servicekraft weiß man, woraus und wie die Produkte gemacht wurden“, merkt der Pädagoge an.

Elena Überbacher
Kärnten

