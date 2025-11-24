Vorteilswelt
Spielplatz in Villach

Eine fabelhafte Erlebniswelt für die ganze Familie

Kärnten
24.11.2025 15:00
Inmitten der Villacher Innenstadt entsteht eine magische Erlebniswelt für Kinder.
Inmitten der Villacher Innenstadt entsteht eine magische Erlebniswelt für Kinder.(Bild: Tvb Villach)

Eltern und Kids dürfen gespannt sein: In Villach entsteht eine innovative Erlebniswelt, die mit spannenden Geschichten lockt. Geplant ist das Projekt mitten am Hauptplatz. Wir haben erste Einblicke.

0 Kommentare

Die Villacher Innenstadt wird um eine Attraktion reicher: Das von Familien lange geforderte Spieleangebot wird mitten auf dem Hauptplatz von Tourismus, einem Immobilienentwickler und der Stadt Villach umgesetzt.

Die Arbeiten am „Erlebnis:Reich:Villach“ haben sogar schon begonnen. Hinter den Bauzäunen des ehemaligen Lebensmittelgeschäfts Billa auf dem Hauptplatz sind schon länger im Gange.

Im ersten Halbjahr 2027 wird hier die neue Tourismusinformation sowie das einmalige Spieleland auf gleich mehreren Ebenen einziehen. „Täglich kommen 400 bis 600 Gäste in die Tourismusinformation, um sich über die Angebote in der Stadt zu informieren. Die am häufigsten gestellte Frage ist, was man mit Kindern unternehmen kann“, berichtet Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach.

Eröffnung 2027
Erlebnis:Reich:Villach

Drei Geschosse werden in dem Projekt umgebaut:

  • Tourismusinfo: 321Quadratmeter, Erdgeschoss
  • Kindererlebniswelt und Partyräume: 604 bzw. 120 Quadratmeter, 1. Stock
  • Flying Theater: erstreckt sich über zwei Stockwerke, 423 Quadratmeter

Die Investitionskosten betragen 5,6 Millionen Euro, der durchschnittliche Eintrittspreis soll 18 Euroausmachen.

So soll der Aufenthaltsraum für Begleitpersonen aussehen.
So soll der Aufenthaltsraum für Begleitpersonen aussehen.(Bild: Tvb Villach)

Deshalb wurde die Idee einer modernen Tourismusinformation mit einem gekoppelten Angebot für Kinder und Familien geboren. Auf mehreren Ebenen wird ein analoges sowie digitales Erlebnisangebot für Kinder bis 14 Jahre geschaffen.

Magische Figuren vom Dobratsch und aus Landskron
Für das „Erlebnis:Reich:Villach“ wurden magische Figuren geboren, die einen Bezug zur Tourismusregion – vom Drachenwanderweg über den Dobratsch bis hin zur Stadt Villach und der Burg Landskron – haben. Da gibt es Lui, den Drachen; Elisa, die Gämse; Voluro, den Adler; und Professor M., den Bücherwurm. 

Neben den Kindererlebnisräumen wird es außerdem die Möglichkeit von Kinderpartys geben. Zwei Räumlichkeiten werden zur Verfügung stehen – bis zu neun Geburtstage sollen maximal pro Tag stattfinden können.

So sehen die Figuren des neuen Erlebnis:Reich:Villach aus.
So sehen die Figuren des neuen Erlebnis:Reich:Villach aus.(Bild: Tvb Villach)
Drache Liu und Gämse Elisa freuen sich schon auf die Kinder.
Drache Liu und Gämse Elisa freuen sich schon auf die Kinder.(Bild: Tvb Villach)
Erlebnis für die ganze Familie verspricht das neue Projekt.
Erlebnis für die ganze Familie verspricht das neue Projekt.(Bild: Tvb Villach)
Der Spielplatz soll Bezug zur Region haben.
Der Spielplatz soll Bezug zur Region haben.(Bild: Tvb Villach)
Stadtrat Christian Pober, Bürgermeister Günther Albel, Touristiker Michael Spanring-Sternig und ...
Stadtrat Christian Pober, Bürgermeister Günther Albel, Touristiker Michael Spanring-Sternig und Gerhard Storitz sowie August de Roode(Bild: Katrin Fister)

Flying Theatre, Spieplatz und mehr
Highlight ist das Flying Theatre, dass sich über zwei Etagen erstrecken wird. „Bis zu 20 Besucher haben dann in beweglichen Kinostühlen die Möglichkeit, sich auf eine fantastische Flugreise durch Region zu begeben. Während die Kinder einen Drachen verfolgen, erhalten Eltern einen Überblick über die Angebote der gesamten Tourismusregion“, erläutert Spanring-Sternig. Das „Erlebnis:Reich:Villach“ ist so gestaltet, dass die digitalen Welten sich an Anlässe und Jahreszeiten anpassen können.

„Die Räumlichkeiten eignen sich für ein solches Angebot perfekt, sie sind zum Teil sehr verwinkelt. Wir wollten für das Areal ein Gesamtkonzept umsetzen“, so Hauseigentümer August de Roode. Man habe bereits begonnen, das Erdgeschoss barrierefrei auszulegen und für das „fliegende Theater“ Zwischendecken zu entfernen.

Die Projektkosten belaufen sich auf etwa 5,6 Millionen Euro. Die Stadt Villach will im Gemeinderat am Freitag den Zuschuss von einer Million Euro beschließen. Vom Tourismusverband kommt eine weitere Million Euro. Derzeit befinde man sich auch in Verhandlungen um Landes- und LEADER-Förderungen. 

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Kommentare

Kärnten

