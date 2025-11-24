Eine fabelhafte Erlebniswelt für die ganze Familie

Flying Theatre, Spieplatz und mehr

Highlight ist das Flying Theatre, dass sich über zwei Etagen erstrecken wird. „Bis zu 20 Besucher haben dann in beweglichen Kinostühlen die Möglichkeit, sich auf eine fantastische Flugreise durch Region zu begeben. Während die Kinder einen Drachen verfolgen, erhalten Eltern einen Überblick über die Angebote der gesamten Tourismusregion“, erläutert Spanring-Sternig. Das „Erlebnis:Reich:Villach“ ist so gestaltet, dass die digitalen Welten sich an Anlässe und Jahreszeiten anpassen können.